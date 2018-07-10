Стартовали продажи полноэкранного смартфона Ulefone S9 Pro

2018-07-10, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Ulefone S9 Pro; [125]
В продажу вышел полноэкранный смартфон Ulefone S9 Pro. Гаджет получил 5,5-дюймовый экран с разрешением 1440 на 720 пикселей. В основе устройства лежит чипсета MediaTek MT6739, частота которого составляет 1,3 ГГц. Основная камера, которая получила два оптических блока с разрешением 13 МП и 5 МП, позволяет делать фотографии с эффектом размытия. Селфи-камера оснащена функцией распознавания лиц, при этом в наличии есть сканер отпечатков пальцев. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3300 мА.ч. Сообщается, что новинку можно приобрести в онлайн-магазинах Китая по цене в 100 долларов.


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