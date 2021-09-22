Стартовали продажи саундбара Creative Sound Blaster Katana V2

Creative Technology объявила о выпуске Sound Blaster Katana V2, преемника оригинальной Sound BlasterX Katana, полноценного игрового саундбара. Полностью переработанный, в новом элегантном форм-факторе, он обеспечивает на 68% больше мощности, чем раньше, отличается улучшенной динамикой звука и меняет впечатление от звука в наушниках с помощью технологии Super X-Fi Headphone Holography. Новая Katana является грозным оружием как для настольных ПК, так и для консолей.

Для пользователей, предпочитающих персональное аудио или игру поздно ночью, не беспокоя окружающих, Super X-Fi Headphone Holography, многократно отмеченная наградами технология, воссоздающая звуковую сцену высококлассной системы с несколькими динамиками в наушниках, станет убедительным решением. Обнаружение врагов стало проще, чем когда-либо прежде, с SXFI BATTLE Mode, звуковым режимом, специально разработанным, чтобы дать любителям FPS беспрецедентное преимущество в улучшенных звуковых сигналах как по направленности, так и по расстоянию. Также есть Scout Mode, знакомая функция Sound Blaster, которая фокусируется на обнаружении звука, чтобы противники были услышаны до того, как они будут замечены движущимися по экрану.

Sound Blaster Katana V2 олицетворяет собой кульминацию лучших аудиотехнологий Creative, оживляя игры и фильмы благодаря 5.1-канальному воспроизведению. Саундбар сохраняет конструкцию с тройным усилением своего предшественника, где каждый из 5 драйверов управляется индивидуально многоядерном DSP-контроллером Creative. Качество звука также улучшается за счет новых твитеров с тканевым куполом для более чистых высоких частот и более крупного и внушительного сабвуфера для более глубоких, но впечатляющих басов.

Благодаря встроенному декодеру Dolby Audio пользователи могут наслаждаться кинематографическими впечатлениями не только во время игр, но и во время просмотра фильмов на потоковых платформах, таких как Netflix и многих других. Sound Blaster Katana V2 можно настроить так, чтобы он звучал и выглядел как угодно. При подключении к приложению Creative (как для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств) пользователи могут выбирать различные настройки эквалайзера и настраивать звук с помощью пакета Acoustic Engine. Кроме того, обновленная световая полоса RGB предлагает выбор различных режимов освещения для 16,8 миллионов цветов, которые интуитивно реагируют на воспроизводимый контент. Эти настройки можно сохранить как индивидуальные профили в приложении или с помощью программируемых кнопок на пульте дистанционного управления.Sound Blaster Katana V2 будет доступен в России осенью по цене 29990 руб.