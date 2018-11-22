Стартовали продажи смартфона OPPO RX17 Pro

OPPO объявляет о старте продаж смартфона OPPO RX17 Pro. Модель обладает основной камерой 12 Мп + 20 Мп с умной апертурой F1.5/F2.4, быстрой зарядкой SuperVOOC и 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 710. C сегодняшнего дня новинка доступна в фирменном онлайн-магазине, а также в российских розничных сетях «Евросеть», «М.Видео» и «Связной». Цена устройства составит 49 990 рублей.

Благодаря реализованной в новинке технологии AI Ultra-Clear, RX17 Pro может создавать ночные фотографии потрясающего качества. Улучшенная версия распознавания сцен с применением искусственного интеллекта определяет до 23 отдельных сюжетов и комбинирует их в более чем 860 сценариев, после чего в работу включается восстановление цвета на уровне пикселей – изображения становятся более четкими, яркими и привлекательными. Смартфон также оснащен умной изменяемой апертурой F1.5/F2.4, которая автоматически адаптируется к окружающим условиям освещения. Это позволяет добиться более четких и детализированных изображений при любом освещении.

Еще одной особенностью RX17 Pro является быстрая зарядка SuperVOOC, которая может зарядить батарею на 40% всего за 10 минут. Эта технология гарантирует пользователям самый быстрый и наиболее безопасный процесс зарядки в индустрии. Это было подтверждено немецкой компанией TÜV Rheinland, которая провела оценку безопасности технологии SuperVOOC. Исследования включили в себя 1000 тестовых испытаний, что значительно превышает стандарты индустрии; 600 независимых испытаний на быструю зарядку и разрядку батареи для проверки ее работоспособности, а также 10 000 тестов на подключение зарядки к работающему смартфону.