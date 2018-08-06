Стартовали продажи смартфона Oppo A3s с 6,2-дюймовым экраном и ценой 200 долларов

В продажу вышел смартфон среднего уровня Oppo A3s с ОС Android 8.1 Oreo. Новинка получила 6,2-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 пикселей. Основой устройства стал процессор Snapdragon 450 и 3 Гбайт ОЗУ. В верхней части экрана имеется вырез: в нем располагаются датчики, динамик и фронтальная камера на основе 8-мегапиксельного сенсора. Основная камера выполнена в виде сдвоенного модуля, в состав которого входят сенсоры с 13 и 2 млн пикселей. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4230 мА.ч. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Оценивается гаджет в 200 долларов.