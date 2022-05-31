Стартовали продажи смартфонов Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+

Xiaomi запустила открытые продажи своих новых смартфонов Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+, которые дебютировали на прошлой неделе. Первым регионом, где стали доступны новинки, стал Китай. Цены начинаются от 270 долларов.

Redmi Note 11T Pro оснащен 6,6-дюймовым ЖК-экраном Full HD+ (2460 x 1080 пикселей) с частотой обновления 144 Гц, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, 64-мегапиксельной, 8-мегапиксельной и 2-мегапиксельной задней тройной камерой. Основан смартфон на платформе MediaTek Dimensity 8100 SoC. Емкость аккумулятора составляет 4400 мАч с поддержкой зарядки 67 Вт. Устройство имеет сертификат защиты от воды IP53, поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC. Главным отличием Redmi Note 11T Pro+, помимо объема памяти, стал аккумулятор — 5080 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.
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