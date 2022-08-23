Стартовали продажи защищенного смартфона Oukitel WP20 Pro

Компания Oukitel объявила о старте продаж нового защищенного смартфона Oukitel WP20 Pro.

Смартфон позиционируется как недорогая модель с набором защитных функций. Устройство соответствует степеням защиты: IP68, IP69K, а также военного стандарта MIL-STD- 810H. Он основан на мобильной платформе MediaTek Helio A22 с операционной системой версии Android 12.

На борту WP20 Pro 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутренней памяти. Смартфон оснащен 5,93 дюймовым экраном с разрешением 1440 х 720 пикселей. В модели есть основная камера на 20 МП, а фронтальная на 5 МП. Вес составляет 297 грамм.

На данный момент, Oukitel WP20 Pro можно приобрести на AliExpress за 110 долларов.
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