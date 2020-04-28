Стартовали продажи защищённого смартфона Ulefone Armor 7E за $200

Сегодня в продажу поступил защищённый смартфон Ulefone Armor 7E по сниженной цене в 200 долларов, позже она поднимется до $270. Напомним, что Ulefone Armor 7E оснастили восьмиядерным процессором MediaTek Helio P90, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, слотом для карт памяти, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, беспроводной зарядкой мощностью 10 Вт, защищенностью по стандарту MIL-STD-810G и степени IP69K, защитой от воды согласно степени IP68, датчиком частоты сердечных сокращений и модулем NFC для бесконтактных платежей.