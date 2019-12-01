Стартовало производство смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha

Концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha был представлен в конце сентября и, как сообщают китайские источники, скоро он наконец-то появится в продаже у себя на родине. Утверждается, что Xiaomi наконец-то запустила производство новинки, однако речь идет о небольших партиях. В предыдущих слухам называлась цифра в десять тысяч экземпляров. Появится ли Mi Mix Alpha в Европе, пока неизвестно.

Напомним, что его главной особенностью стал дисплей, который занимает 180,6% от размера передней панели. По сути, экран занимает почти всю заднюю панель, что позволило отказаться от фронтальной камеры. Из других важных характеристик: тройная камера с главным датчиком разрешением 108 Мп, топовый процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, поддержка мобильных сетей пятого поколения и аккумулятор на 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Цена смартфона составляет 2800 долларов.