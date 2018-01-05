Стартовало выборочное обновление Samsung Galaxy Note 8 до Android 8.0 Oreo

Не так давно компания Samsung начала бета-тестирование Android Oreo для смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+. Сегодня соответствующее обновление начали получать некоторые владельцы смартфонов Galaxy Note 8. Сборка N950FXXU2CRA1.DM также несет в себе январский патч безопасности Android и фирменный пользовательский интерфейс Samsung Experience 9.0. Судя по всему, корейский гигант проводит тесты серверов для старта полноценной программы обновления. Что до Galaxy S8 и Galaxy S8+, то они должны получить Android Oreo в конце января.