Steam уже тестирует новое мобильное приложение

В дополнение к ранее включенным функциям, в переработанном приложении добавлены более интеллектуальные уведомления, поддержка нескольких учетных записей и новый способ входа в вашу учетную запись Steam. Вместо ввода имени пользователя, пароля и проверки Steam Guard вы можете использовать QR-код, чтобы упростить процесс. Это, пожалуй, самая полезная функция, добавленная Valve. Новое приложение является долгожданным улучшением по сравнению с его предшественником. И у него, конечно, есть обычные недостатки, которые вы найдете в бета-версии программного обеспечения, в том числе низкая производительность и множество ошибок, но это шаг вперед. «Чем раньше мы получим ваши отзывы о продукте, тем лучше», — написала Valve. «Это особенно важно, когда приложение можно использовать на стольких разных телефонах и устройствах».