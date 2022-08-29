Steam уже тестирует новое мобильное приложение

Уже более десяти лет Valve предлагает доступ к Steam через клиентов для Android и iOS. Однако в последние годы мобильное приложение Steam не привлекало особого внимания со стороны компании. Мало того, что он выглядит устаревшим, но его также неудобно использовать. Я держу его на своем iPhone только для того, чтобы воспользоваться проверкой Steam Guard. Хорошая новость заключается в том, что Valve работает над новой версией мобильного приложения. В сообщении в блоге, обнаруженном PC Gamer, компания пригласила пользователей Steam для бета-тестирования своего обновленного клиента для Android и iOS. «Мы перестроили приложение на новом фреймворке и модернизировали дизайн», — написала Valve.

В дополнение к ранее включенным функциям, в переработанном приложении добавлены более интеллектуальные уведомления, поддержка нескольких учетных записей и новый способ входа в вашу учетную запись Steam. Вместо ввода имени пользователя, пароля и проверки Steam Guard вы можете использовать QR-код, чтобы упростить процесс. Это, пожалуй, самая полезная функция, добавленная Valve. Новое приложение является долгожданным улучшением по сравнению с его предшественником. И у него, конечно, есть обычные недостатки, которые вы найдете в бета-версии программного обеспечения, в том числе низкая производительность и множество ошибок, но это шаг вперед. «Чем раньше мы получим ваши отзывы о продукте, тем лучше», — написала Valve. «Это особенно важно, когда приложение можно использовать на стольких разных телефонах и устройствах».
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