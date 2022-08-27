SteelSeries представила гарнитуры линейки Arctis Nova

Компания SteelSeries расширяет ассортимент игровых гарнитуры, представив новые игровые гарнитуры Arctis Nova 1, Arctis Nova 3 и Arctis Nova 7.

Arctis Nova 1 доступен в трех вариантах: Arctis Nova 1P, предназначенный для поддержки консолей семейства PlayStation, и Arctis Nova 1X, предназначенный для поддержки консолей семейства Xbox. Arctis Nova 3 — это предложение среднего уровня в линейке Arctis Nova, в котором используется подключение USB-C с прилагаемым адаптером для поддержки ПК, Mac и консолей.

Модель Arctis Nova 7 — это беспроводная гарнитура, также представленная в трех вариантах: Arctis Nova 7P для PlayStation и Arctis Nova 7X для Xbox. Arctis Nova 7 оснащена драйверами High Fidelity для превосходного качества звука с эффектом присутствия на 360°. Они обеспечивают до 38 часов автономной работы.

Новые игровые наушники Arctis Nova 1, Arctis Nova 3 и Arctis Nova 7 доступны на официальном сайте компании.

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