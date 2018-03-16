Компания SteelSeries представляет линейку игровых гарнитур Arctis Pro, отличающуюся непревзойденной чистотой звука и поддержкой стандартов Hi-Res Audio System. Флагманская модель новой линейки, гарнитура Arctis Pro + GameDAC – первая в мире игровая гарнитура с поддержкой стандартов Hi-Res Audio System, обеспечивающих невероятную чистоту и насыщенность звука. ЦАП ESS Sabre предлагает качество звука, ранее недостижимое на консоли или ПК. Беспроводная гарнитура Arctis Pro Wireless воспроизводит чистый звук без потерь, благодаря системе двухдиапазонного беспроводного подключения. В ней сочетается удобство беспроводной гарнитуры с качеством линейки Pro. В новую линейку входят модели: Arctis Pro + GameDAC, Arctis Pro Wireless и Arctis Pro.

Arctis Pro + GameDAC – первая гарнитура с поддержкой стандартов Hi-Res Audio System, обеспечивающая чистоту звука 96kHz/24-bit без децимации. Знаменитый ЦАП ESS Sabre и усилитель в гарнитуре Arctis Pro + GameDAC позволяют наслаждаться высококачественным звуком невероятной четкости.

Гарнитуры Arctis Pro оснащены динамиками с неодимовыми магнитами высокой плотности, воспроизводящими высококачественный звук с частотой до 40 000 Гц, что почти в два раза выше частоты большинства стандартных гарнитур (22 000 Гц). Динамический диапазон 121 децибел (дБ) и коэффициент нелинейных искажений с учётом шума -95дБ делают Arctis Pro + GameDAC идеальным выбором настоящих аудиофилов. С ее помощью игроки получат возможность наслаждаться максимально чистым и четким звуком. Стоимость гарнитуры Arctis Pro + GameDAC составляет $249.99 / €279.99 и гарнитуры Arctis Pro Wireless – $329.99 / €349.99.