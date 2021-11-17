SteelSeries представляет ограниченную коллекцию Neo Noir

SteelSeries, мировой лидер в области периферийных устройств для игр и киберспорта, сегодня представила новую ограниченную коллекцию продуктов с культовым обликом CS: GO Neo Noir. SteelSeries уже давно укоренилась в сообществе CS: GO, и это пятый год, когда бренд создает специальное игровое оборудование в поддержку поклонников CS: GO. Предыдущие коллекции включают серии Fade Camo, Hyper Beast, Howl и Neon Rider.

Prime Mouse: Neo Noir Edition: обладая хаотической энергией скина Neo Noir CS: GO, мышь Prime Pro Series была разработана совместно с более чем 100 ведущими мировыми игроками в киберспорте. Оснащенный оптическими магнитными переключателями Prestige - впервые в киберспорте - уникальный дизайн Prime рассчитан на срок службы в 5 раз дольше и использует силу света, чтобы обеспечить молниеносное время отклика. В революционных переключателях используется магнитный сердечник, который гарантирует, что 100-миллионный щелчок будет таким же хрустящим, как и самый первый. Проверенная в боях форма обеспечивает устойчивый комфорт на самых высоких уровнях игры, а легкий форм-фактор весит всего 69 г, что снижает утомляемость рук при поднятии. Датчик TrueMove Pro обеспечивает профессиональную производительность eSports, а встроенная настройка упрощает выбор настроек.

QcK Prism XL: Neo Noir Edition: этот ограниченный выпуск RGB-коврика для мыши украшен гипнотическим дизайном Neo Noir, чтобы добавить стиля боевой станции любого геймера. QcK Prism XL с великолепной двухзонной динамической подсветкой RGB - это вершина качества поверхности, инноваций и стиля. Прочная ткань, оптимизированная для отслеживания движений с низким и высоким DP, и игровая поверхность размером 900 x 300 x 4 мм обеспечивают игрокам максимальный контроль. Коврики для игровой мыши SteelSeries XL разработаны для всех уровней игры и настоятельно рекомендуются профессионалами киберспорта.

Пластины для динамиков Arctis Pro: Neo Noir Edition: геймеры могут персонализировать свою отмеченную наградами линейку гарнитур Arctis Pro с помощью пластин для динамиков ограниченного выпуска в ярком дизайне Neo Noir. Совместим с Arctis Pro, Arctis Pro + GameDAC и Arctis Pro Wireless.

Комментарии и отзывы SteelSeries Neo Noir
Microsoft представила мышку из переработанного пластика…
Microsoft представила мышку из переработанного пластикаНаряду с новой линейкой компьютеров Surface, компания Microsoft анонсировала новую мышь на своем осеннем …
Представлена игровая мышь Trust GXT 922 Ybar…
Представлена игровая мышь Trust GXT 922 YbarTrust представила игровую мышь GXT 922 Ybar. …
Logitech G представляет беспроводную игровую мышь G303 Shrou…
Logitech G представляет беспроводную игровую мышь G303 ShrouLogitech G, торговая марка Logitech и ведущий новатор в области игровых технологий и оборудования, в парт…
В линейке AGON by AOC появятся новые аксессуары…
В линейке AGON by AOC появятся новые аксессуарыКомпания AOC, один из ведущих мировых брендов игровых мониторов и производитель ИТ-аксессуаров — расши…
SteelSeries представила беспроводные мыши Prime Mini и Prime…
SteelSeries представила беспроводные мыши Prime Mini и PrimeКомпания SteelSeries расширяет модельный ряд игровых мышей двумя моделями, Prime Mini и Prime Mini Wirele…
HyperX добавляет новые цветовые решения в линейку игровых мы…
HyperX добавляет новые цветовые решения в линейку игровых мыHyperX, группа разработчиков игровой периферии в HP Inc. и лидер бренда в области игр и киберспорта, объя…
Thrustmaster выпускает гоночный руль T248…
Thrustmaster выпускает гоночный руль T248Thrustmaster объявила о выпуске гоночного руля T248. …
Мышь ADATA XPG HEADSHOT и память GENESIS DDR5 удостоены прес…
Мышь ADATA XPG HEADSHOT и память GENESIS DDR5 удостоены пресADATA XPG, быстрорастущий поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессион…
Обзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублейОбзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублей
Обзор Trust Ziva 21963. Мышка и коврик для начинающих геймеровОбзор Trust Ziva 21963. Мышка и коврик для начинающих геймеров
Обзор SVEN RX-G815. Недорогая игровая мышка с регулировкой веса и макросамиОбзор SVEN RX-G815. Недорогая игровая мышка с регулировкой веса и макросами
Обзор HIPER Asassin GMUS-2000. Игровая мышка с заполняющей подсветкойОбзор HIPER Asassin GMUS-2000. Игровая мышка с заполняющей подсветкой
Лучшая мышка для шутеров. HyperX Pulsefire HasteЛучшая мышка для шутеров. HyperX Pulsefire Haste
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor