SteelSeries представляет ограниченную коллекцию Neo Noir

SteelSeries, мировой лидер в области периферийных устройств для игр и киберспорта, сегодня представила новую ограниченную коллекцию продуктов с культовым обликом CS: GO Neo Noir. SteelSeries уже давно укоренилась в сообществе CS: GO, и это пятый год, когда бренд создает специальное игровое оборудование в поддержку поклонников CS: GO. Предыдущие коллекции включают серии Fade Camo, Hyper Beast, Howl и Neon Rider.

Prime Mouse: Neo Noir Edition: обладая хаотической энергией скина Neo Noir CS: GO, мышь Prime Pro Series была разработана совместно с более чем 100 ведущими мировыми игроками в киберспорте. Оснащенный оптическими магнитными переключателями Prestige - впервые в киберспорте - уникальный дизайн Prime рассчитан на срок службы в 5 раз дольше и использует силу света, чтобы обеспечить молниеносное время отклика. В революционных переключателях используется магнитный сердечник, который гарантирует, что 100-миллионный щелчок будет таким же хрустящим, как и самый первый. Проверенная в боях форма обеспечивает устойчивый комфорт на самых высоких уровнях игры, а легкий форм-фактор весит всего 69 г, что снижает утомляемость рук при поднятии. Датчик TrueMove Pro обеспечивает профессиональную производительность eSports, а встроенная настройка упрощает выбор настроек.

QcK Prism XL: Neo Noir Edition: этот ограниченный выпуск RGB-коврика для мыши украшен гипнотическим дизайном Neo Noir, чтобы добавить стиля боевой станции любого геймера. QcK Prism XL с великолепной двухзонной динамической подсветкой RGB - это вершина качества поверхности, инноваций и стиля. Прочная ткань, оптимизированная для отслеживания движений с низким и высоким DP, и игровая поверхность размером 900 x 300 x 4 мм обеспечивают игрокам максимальный контроль. Коврики для игровой мыши SteelSeries XL разработаны для всех уровней игры и настоятельно рекомендуются профессионалами киберспорта.

Пластины для динамиков Arctis Pro: Neo Noir Edition: геймеры могут персонализировать свою отмеченную наградами линейку гарнитур Arctis Pro с помощью пластин для динамиков ограниченного выпуска в ярком дизайне Neo Noir. Совместим с Arctis Pro, Arctis Pro + GameDAC и Arctis Pro Wireless.