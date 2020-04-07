SteelSeries приобрела разработчика ПО в области звука

SteelSeries объявила о приобретении компании A-Volute, занимающаяся разработкой программного обеспечения для 3D-звука. SteelSeries стремится улучшить свое программное и аппаратное обеспечение с помощью команды A-Volute.

A-Volute разработала программное обеспечение Nahimic. A-Volute поможет компании улучшить качество звука для геймеров. В данный момент компания из Франции занимается разработкой ПО для SteelSeries и планирует добавить уникальные и актуальный функции в существующие программы, соответствующие концепции компании SteelSeries.