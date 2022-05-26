SteelSeries выпустил серию гарнитур Arctis Nova Pro

SteelSeries выпустила новую пару наушников, основанных на хорошо известной серии Arctis, но с гораздо более современным и премиальным дизайном. Помимо пересмотра дизайна, SteelSeries добавила поддержку 360-градусного пространственного звука, а также обновила GameDac, построенный на базе ESS Sabre 9218PQ40 Quad-DAC. Другие новые функции включают в себя микрофон с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта и новый дизайн оголовья, который должен быть более удобным. Проводной Arctis Nova Pro выпускается в версиях для ПК и Xbox, обе имеют многосистемное подключение с двумя входами USB, хотя также поддерживается вход 3,5 мм. Приятным моментом является то, что амбушюры крепятся с помощью магнитов, и поэтому их легко заменить.

С другой стороны, Arctis Nova Pro Wireless выпускается в трех разных версиях: для Xbox и Playstation, а также для ПК. Здесь SteelSeries также добавила активное шумоподавление, чего нет во многих игровых гарнитурах. ANC использует гибридную систему с 4 микрофонами и поддерживает режим прозрачности. SteelSeries заменила GameDac на беспроводную базовую станцию ​​для трех беспроводных версий, которая также заряжает батареи, поскольку SteelSeries пошла на сменные аккумуляторные блоки. 15-минутная зарядка обеспечивает три часа работы, а полностью заряженного аккумулятора хватает на 44 часа. Интересно, что есть также восьмисекундный буфер питания, который позволяет заменять батареи в горячем режиме, если вы быстры.

Беспроводная связь состоит из собственного радиомодуля 2,4 ГГц с малой задержкой. как это часто бывает с беспроводными игровыми гарнитурами, а также с поддержкой Bluetooth 5.0. Есть поддержка одновременного использования обоих беспроводных стандартов, что приятно и то, что мы видели у пары конкурентов SteelSeries. Рекомендуемая производителем розничная цена Arctis Nova Pro составляет 249,99 долларов США, а стоимость беспроводной версии — 349,99 долларов США.