SteelSeries выпустила беспроводную гарнитуру Artis 9. Гарнитура совместима как с ПК, так и с будущей консолью PlayStation 5.

Arctis 9 оснащен беспроводным подключением SteelSeries со сверхмалой задержкой 2,4 ГГц. Как и Arctis Pro Wireless и Arctis 9X, Arctis 9 также имеет одновременное Bluetooth-соединение с мобильными устройствами. Гарнитура использует прочное стальное оголовье в сочетании с тканевыми амбушюрами Airweave, при этом обеспечивая идеальную посадку и долговечность.

Беспроводная гарнитура Arctis 9 обеспечивает более 20 часов непрерывного беспроводного использования без подзарядки. Микрофон ClearCast имеет двунаправленную конструкцию для превосходного шумоподавления и естественного звучания.

Arctis 9 доступен по цене 199 евро.