Стекло камеры Xiaomi 12 получит уникальное покрытие

По словам авторитетного китайского эксперта Digital Chat Station, грядущий Xiaomi 12 будет использовать уникальный подход с дизайном выступа камеры.

В сообщении Weibo эксперт говорит, что камера будет оснащена кучей больших модулей внутри. Однако Xiaomi, вероятно, ищет способ сделать ее менее незаметной, применив покрытие из стекла AG, которое оно использует для задней панели смартфонов. Источник говорит, что компания использует новую технологию покрытия, чтобы добиться определенного ощущения, которое соответствует задней поверхности, но точных подробностей не рассказал. К счастью, нам не придется долго ждать, так как Xiaomi 12 будет анонсирован в этом месяце.