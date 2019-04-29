Стильный камерофон Honor 20 Pro показали на новых фото

Сетевые источники опубликовали новые рендеры смартфона Honor 20 Pro, который еще не был представлен официально. Мы уже видели аппарат в бело-розовом исполнении, а теперь он позирует в двух новых расцветках. По последним данным, Honor 20 Pro получит фирменную платформу Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти, дисплей с разрешение 2340:1080 пикселей, а также четверную основную камеру с 40 Мп главным модулем, 20 Мп ультраширокоугольным модулем, 8 Мп модуль с телеобъективом и оптическим зумом, а также времяпролетную камеру ToF. Официальная презентация запланирована на 21 мая.