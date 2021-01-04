Стильный ноутбук ASUS Adolbook 13 2021 представлен в Китае

Компания ASUS представила в Китае новый стильный ноутбук Adolbook 13 2021. С точки зрения внешнего дизайна модель получилась красивой благодаря градиенту от розового до голубого на задней панели.

Ноутбук имеет тонкие рамки дисплея, размер которого 13,3 дюйма с разрешением Full HD. Производительность обеспечивает процессор Intel Core i5-1135G7. На борту 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ NVMe SSD. Ноутбук тонкий, толщина составляет всего 14,9 мм. ASUS Adolbook 13 2021 весит 1,2 кг.

Доступные разъемы: порт USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, USB 3.2 Type A, HDMI, USB 2.0 и кардридер microSD. Также есть 3,5 мм аудиоразъем.

ASUS Adolbook 13 2021 оценен в 622 евро. На данный момент неизвестно, появится ли ноутбук в Европе.