Стильный смартфон LG Velvet получит версию на Snapdragon 845

Сетевые источники сообщают о том, что компания LG готовит более доступную версию недавнего смартфона Velvet, который при флагманской цене основан на среднеуровневом процессоре Snapdragon 765G. Новая версия получит флагманскую платформу двухлетней давности Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1. Она окажется на 20% дешевле оригинальной модели.

Напомним, что LG Velvet характеризуется 8-ядерной платформой Snapdragon 765, 6,8-дюймовым POLED-дисплеем с соотношением сторон 20,5:9 и разрешением 2460:1080 пикселей, подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и 5 Мп датчиком глубины сцены, фронтальной камерой на 16 Мп, модулем NFC, поддержкой мобильных сетей 5G, комплектным стилусом, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, защитой от пыли и воды согласно степени IP68, аккумулятором на 4300 мАч,поддержкой беспроводной зарядки и предустановленной Android 10.