Стильный смартфон Oukitel K12 с огромной батареей на 10 000 мАч

Отличительными особенностями смартфонов серии Oukitel K всегда были чувство стиля и массивные батареи. Новейшее дополнение, Oukitel K12, еще больше расширяет границы благодаря массивной батарее в 10 000 мАч, рассчитанной на целую неделю использования.

Согласно спецификации, Oukitel K12 может находиться в режиме ожидания до 31 дня, а при просмотре видео на максимальной громкости подарит 14,5 часов. Телефон можно также использовать как банк питания для телефонов, которым повезло меньше с емкостью батареи. Благодаря быстрому зарядному устройству 5V/6A, K12 может вернуться к 100% за 2 часа и 20 минут.

Oukitel K12 имеет фирменный стиль кожа-на-металле, который Oukitel разрабатывает годами, что придает вид мощного механизма. Телефон имеет 6,3-дюймовый экран с разрешением FHD + и соотношение сторон 19,5: 9. В каплевидном вырезе расположилась 8 МП селфи-камера. Также смартфон оснащен восьмиъядерным процессором MediaTek Helio P35 SoC с тактовой частотой 2,35 ГГц, графическим процессором IMG PowerVR GE8320, который может работать на частотах до 680 МГц. На задней панели двойная система камер, состоящая из 16 МП сенсора Sony и 2 МП датчика глубины.

Новинка имеет 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища, который можно расширить с помощью microSD до 128 ГБ. Oukitel K12 поставляется с Android 9 Pie на борту. Устройство доступно для предварительного заказа за $ 240, поставки начнутся 24 июня.