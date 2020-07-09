Стильный умный динамик Pantheone I с поддержкой Alexa

Умные колонки становятся все более распространенным явлением в наших домах. Австралийская дизайнерская фирма Pantheone Audio представила колонку Pantheone I, созданную вручную по мотивам Пантеона в Риме.

По форме новинка напоминает яйцо, изогнутая эстетика помогает обеспечить почти идеальную акустику, наполняя комнату чистым звуком, которому помогают такие функции, как голосовая помощь Alexa. Pantheone I способен передавать потоковое аудио высокого разрешения благодаря комбинации мощных внутренних сабвуферов, двух Hi-Fi драйверов среднего уровня и четырех твитеров, которые объединяют в себе 360-градусный звук. Pantheone I оценен в $ 2200.
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Стильный умный динамик Pantheone I с поддержкой Alexa

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