Стильно и красиво. Анонс LG G7 One и LG G7 Fit.

Компания LG уже начали анонсировать устройства которые они покажут на конференции IFA 2018 в Берлине. Это устройства LG G7 One и LG G7 Fit.

LG G7 One - первый телефон G-серии со Snapdragon 835, поскольку LG G6 прибыл со старым Snapdragon 821 после того, как Samsung накопила все 835-ые , а флагман LG G7 ThinQ - Snapdragon 845.

LG G7 Fit - имеет менее впечатляющий набор микросхем Snapdragon 821, но он держит флагманский экран в вариантах ThinQ и One, наряду с другими премиальными функциями.

Мы знаем, что LG G7 One поступит в новый Moroccan Blue и новый черный Aurora Black, а LG G7 Fit будет доступен в New Aurora Black и New Platinum Grey. То, что мы не знаем так это цена и доступность, которые будут обнародованы позже на этой неделе.