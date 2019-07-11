Стильное универсальное беспроводное зарядное устройство - HiRise Wireless от Twelve South

Беспроводная зарядка стала прекрасным дополнением к основным флагманским смартфонам.

HiRise Wireless - отличное комбинированное зарядное устройство для iPhone и Apple Watch обеспечивающая беспроводную зарядку до 10 Вт. Система уникальна тем, что в ней предусмотрена зарядная шайба, которая может монтироваться в раме, которая имеет хорошую утяжеленную основу для прочного удержания на столе и выдвигаться, обеспечивая плоское беспроводное зарядное устройство.

Для подключения используется USB-C, поэтому можно использовать прилагаемый кабель USB-C к USB-A для зарядки других устройств, таких как iPad Pro, с помощью любого компьютера или адаптера питания, которые по-прежнему зависят от традиционный USB. HiRise Wireless продается за $ 79,99.