Сто тысяч смартфонов Redmi K30 Ultra раскупили за минуту

Сегодня компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Redmi K30 Ultra, который получил отличные характеристики по привлекательной цене. А потому неудивительно, что первая партия в 100 тысяч штук была раскуплена всего за 1 минуту с начала продаж. Напомним, что в Китае цена базовой версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти составляет 285 долларов.

Аппарат также оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц, адаптивной сменой частоты кадров (между 60 и 120 Гц), частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, яркостью до 1200 кд/м2, контрастностью 5 000 000:1, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и поддержкой HDR10+, процессором Dimensity 1000+ 5G, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, тыльной квадрокамерой на 64, 13, 5 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и стереодинамиками. Версия с 8/128 ГБ памяти оценена в 315 долларов, с 8/256 ГБ – 360 долларов, а 8/512 – 390 долларов.