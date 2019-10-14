Стодолларовый Redmi 8A выходит в Китае

В Китае сегодня представили бюджетный смартфон Redmi 8A, который изначально вышел в Индии еще 25 сентября. Удивительно, но китайские цены оказались выше индийских. Вариант с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти оценен в 99 долларов, а версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти – 113 долларов.

Напомним, что Redmi 8A характеризуется процессором Snapdragon 439, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,22 дюймовым дисплеем с разрешением HD+, тыльной камерой с 12-Мп датчиком Sony IMX363, фронтальной камерой на 8 Мп, портом USB-C и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В комплекте будет идти адаптер на 10 Вт.