Стодолларовый Redmi 8A выходит в Китае

2019-10-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi 8A; [87]
В Китае сегодня представили бюджетный смартфон Redmi 8A, который изначально вышел в Индии еще 25 сентября. Удивительно, но китайские цены оказались выше индийских. Вариант с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти оценен в 99 долларов, а версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти – 113 долларов.

Напомним, что Redmi 8A характеризуется процессором Snapdragon 439, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,22 дюймовым дисплеем с разрешением HD+, тыльной камерой с 12-Мп датчиком Sony IMX363, фронтальной камерой на 8 Мп, портом USB-C и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В комплекте будет идти адаптер на 10 Вт.

Комментарии и отзывы Redmi 8A
Безумная Mi Mix Alpha от Xiaomi...
Безумная Mi Mix Alpha от XiaomiТелефоны Xiaomi Mi Mix всегда выходили за рамки с точки зрения дизайна. В этом году Mi Mix Alpha почти по...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91Давайте поговорим о старшей модели в линейке Samsung Galaxy A, которая выглядит очень круто, оборудована ...
Видеокарту AMD Radeon RX 5500 показали н...
Видеокарту AMD Radeon RX 5500 показали нНесколько дней назад был представлен графический адаптер Radeon RX 5500, однако AMD не раскрыла его цену....
Nubia Z20 с двумя экранами вышел в Европ...
Nubia Z20 с двумя экранами вышел в ЕвропСетевые источники сообщают о том, что необычный флагман Nubia Z20, который уже два месяца продается в Кит...
Анонсирован смартфон Redmi K30 с модемом...
Анонсирован смартфон Redmi K30 с модемомБренд Redmi представил смартфон Redmi K30, одной из особенностей которого стала двойная врезанная камера,...
Выбираем виртуальный хостинг...
Выбираем виртуальный хостингМир современных технологий предоставляет нам отличную возможность создавать сайты любой сложности и разме...
Пурифайер лучше кулера с бутылями...
Пурифайер лучше кулера с бутылямиПитьевая вода — важнейший элемент эффективной работы в офисном помещении. Вообще человеческий организм те...
Выбираем защищенный смартфон...
Выбираем защищенный смартфонМногие пользователи привыкли думать, что ...


Обзор Qumo Blade. Недорогие 2.0 колонки с подсветкойОбзор Qumo Blade. Недорогие 2.0 колонки с подсветкой
Обзор Sennheiser GSP 670, Sennheiser MOMENTUM True Wireless и другие новинкиОбзор Sennheiser GSP 670, Sennheiser MOMENTUM True Wireless и другие новинки
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонка с Алисой. Управление жестамиОбзор Яндекс.Станция Мини - умная колонка с Алисой. Управление жестами
Обзор Rombica NEO Aria Olive. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0Обзор Rombica NEO Aria Olive. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0
Обзор HARPER HV-803. Недорогие наушники с микрофоном Обзор HARPER HV-803. Недорогие наушники с микрофоном
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91Давайте поговорим о старшей модели в линейке Samsung Galaxy A, которая выглядит очень круто, оборудована ...
Предварительный обзор Canon IVY REC. Ком...
Предварительный обзор Canon IVY REC. КомОфициально представлена пожалуй самая компактная видеокамера на рынке. Она настолько небольшая, что ее мо...
Предварительный обзор Razer Raion. Геймп...
Предварительный обзор Razer Raion. ГеймпОфициально представлен новый геймпад от компании Razer, который выглядит достаточно необычно, оборудован ...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще не...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще неДостаточно часто нам в руки попадают очень необычные игровые проекты, которые удивляют своими геймплейным...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. Фл...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. ФлКакое-то время назад смартфоны компании OnePlus были просто идеальными флагманами — можно было за вполне ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн Пришло время попробовать весьма кровавый и адреналиновый шутер, который уделывает даже крупных игроков на...
Предварительный обзор OPPO Reno Ace. Мощ...
Предварительный обзор OPPO Reno Ace. МощМы привыкли, что качественные флагманы от известных производителей стоят очень дорого и далеко не для все...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance Обычно пользователи весьма негативно высказываются о готовых компьютерах, так как это не самый оптимальны...
Обзор Castle Woodwarf 2. Пиксельные драк...
Обзор Castle Woodwarf 2. Пиксельные дракПришло время окунуться в удивительный мир войны против монстров и включить мозги на сто процентов, ведь и...
Обзор Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB. На...
Обзор Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB. НаСамой продаваемой линейкой у смартфонов Xiaomi всегда была Redmi Note, ведь за относительно небольшую цен...
Обзор Outbuddies. Необычный проект...
Обзор Outbuddies. Необычный проектСегодня мы поговорим об очень нестандартной игре, которая выглядит не так, как все, ощущается совсем инач...
Предварительный обзор Amazon Fire HD 10....
Предварительный обзор Amazon Fire HD 10.Сегодня мы поговорим о довольно необычном планшетном компьютере, который создан специально для фанатов до...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor