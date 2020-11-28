Streacom выпустит безвентиляторный корпус DB1

Имея небольшие габариты корпуса 222 x 222 x 101 мм, DB1 является самым компактным безвентиляторным корпусом, но при этом может комфортно обеспечивать 45 Вт охлаждения, что идеально подходит для энергосберегающих систем на основе процессоров и видеокарт нового поколения, которые обеспечивают отличную производительность с низкими энергетическими затратами.

StreacomDB1 состоит из алюминиевых панелей толщиной 4 мм, штампованного радиатора толщиной 21 мм, массивных алюминиевых опор и изготовлен с использованием ЧПУ фрезерования и обработан пескоструйной / анодированной обработкой поверхности, но, несмотря на использование этих материалов премиум-класса, обработки и оригинальному дизайну, корпус доступен по конкурентоспособной цене в 129 долларов.

Красота DB1 заключается в простоте его конструкции, в которой для соединения радиатора и боковой панели использовались 4 твердые алюминиевые стойки, которые, в свою очередь, фиксируют переднюю, заднюю, верхнюю и нижнюю панели на месте. Такой подход значительно снижает сложность сборки, сочетает в себе функциональность , благодаря чему весь корпус можно полностью разобрать с помощью всего 8 винтов.