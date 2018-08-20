Строенную камеру Huawei Mate 20 показали на рендере

У компании Huawei уже есть смартфон с тройной основной камерой и, судя по очередной утечке, китайский производитель не собирается останавливаться. Если верить источнику, данные рендеры Huawei Mate 20 были созданы на основе фотографий, которые заслуживают доверия. Вряд ли такое расположение камер можно назвать стильным, но место для компоновки аппаратной платформы оно экономит точно. Также отметим вырез в форме капли, вырез для громкоговорителя, порт USB-C и аудиоразъем для наушников. Напомним, что слухи прочат смартфону фирменный чипсет HiSilicon Kirin 980, 6,3 дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2244:1080 пикселей, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор на 4200 мАч.