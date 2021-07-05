Суббренд Realme выпустит свой первый смартфон

Ранее в этом году, в мае, Realme анонсировала свой суббренд Dizo как бренд экосистемы TechLife для устройств AIoT. А теперь новый бренд поделился тизером, который намекает, что компания готовится к выпуску мобильного телефона. Постер, которым поделились менеджеры Dizo, изображает именно смартфон, а не устройство AIoT. Обратите внимание, что телефон не очень хорошо виден, но небольшое редактирование (достаточно выкрутить яркость в любом редакторе) показывает, что это обычный смартфон с круглым островком на задней панели для размещения модуля камеры. Ранее в списке FCC были обнаружены два функциональных телефона от этого бренда — Dizo Star 500 и Dizo Star 300.

Ожидается, что Dizo Star 500 будет иметь поддержку двух SIM-карт, возможность подключения 2G, слот для карт памяти microSD и аккумулятор емкостью 1830 мАч. Также сообщается, что Dizo Star 500 будет иметь больший экран по сравнению с Dizo Star 300. Другие ключевые характеристики, такие как производитель процессора, характеристики камеры и операционная система, остаются неясными, но мы ожидаем узнать о них больше в ближайшее время. И, что вполне понятно исходя из характеристик, данный смартфон будет предельно доступным — производитель планирует обеспечить себя внушительными продажами, так что стоит понимать, что гаджет будет очень простым в аппаратном плане, при этом компактным и недорогим. Было бы интересно узнать цену этого смартфона для нашего рынка, если он на него, конечно, попадёт.
Комментарии и отзывы Dizo Star 500
Новые рендеры Realme 8 5G ...
Realme запустит смартфоны Realme 8 5G и Realme 8 Pro 5G в Таиланде 21 апреля. Realme Thailand опубликовал...
Смартфон Oukitel WP9 получил АКБ на 8000...
Компания Oukitel представила защищенный смартфон Oukitel WP9, главной особенностью которого стал аккумуля...
Стала известна цена смартфона Samsung Ga...
Сетевые источники раскрыли ориентировочную цену смартфона Samsung Galaxy M22, который еще не был представ...
Обзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое к...
В конце июня в рамках летней конференции TECHNO было представлено несколько новинок, среди них был смартф...
Смартфон Honor Play 5T появился в продаж...
Компания Honor выпустила в продажу новый смартфон из линейки Honor Play – Honor Play 5T. Аппарат доступен...
Так выглядит доступный Samsung Galaxy A2...
Авторитетный инсайдер @OnLeaks поделился изображениями смартфона Samsung Galaxy A22, который может стать ...
Передняя часть флагманского смартфона ZT...
После официального подтверждения даты выпуска флагманских смартфонов ZTE Axon 30 Series, компания ZTE опу...
OnePlus 9R возглавил рейтинг бенчмарка M...
В сети появился обновленный рейтинг бенчмарка Master Lu, в который вошли смартфоны с самой плавной работо...
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Обзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумуляторомОбзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумулятором
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смартфон с емким аккумулятором на 5000 мАч Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смартфон с емким аккумулятором на 5000 мАч
Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor