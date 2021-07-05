Суббренд Realme выпустит свой первый смартфон

Ранее в этом году, в мае, Realme анонсировала свой суббренд Dizo как бренд экосистемы TechLife для устройств AIoT. А теперь новый бренд поделился тизером, который намекает, что компания готовится к выпуску мобильного телефона. Постер, которым поделились менеджеры Dizo, изображает именно смартфон, а не устройство AIoT. Обратите внимание, что телефон не очень хорошо виден, но небольшое редактирование (достаточно выкрутить яркость в любом редакторе) показывает, что это обычный смартфон с круглым островком на задней панели для размещения модуля камеры. Ранее в списке FCC были обнаружены два функциональных телефона от этого бренда — Dizo Star 500 и Dizo Star 300.

Ожидается, что Dizo Star 500 будет иметь поддержку двух SIM-карт, возможность подключения 2G, слот для карт памяти microSD и аккумулятор емкостью 1830 мАч. Также сообщается, что Dizo Star 500 будет иметь больший экран по сравнению с Dizo Star 300. Другие ключевые характеристики, такие как производитель процессора, характеристики камеры и операционная система, остаются неясными, но мы ожидаем узнать о них больше в ближайшее время. И, что вполне понятно исходя из характеристик, данный смартфон будет предельно доступным — производитель планирует обеспечить себя внушительными продажами, так что стоит понимать, что гаджет будет очень простым в аппаратном плане, при этом компактным и недорогим. Было бы интересно узнать цену этого смартфона для нашего рынка, если он на него, конечно, попадёт.