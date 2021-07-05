Суббренд Realme выпустит свой первый смартфон

Ожидается, что Dizo Star 500 будет иметь поддержку двух SIM-карт, возможность подключения 2G, слот для карт памяти microSD и аккумулятор емкостью 1830 мАч. Также сообщается, что Dizo Star 500 будет иметь больший экран по сравнению с Dizo Star 300. Другие ключевые характеристики, такие как производитель процессора, характеристики камеры и операционная система, остаются неясными, но мы ожидаем узнать о них больше в ближайшее время. И, что вполне понятно исходя из характеристик, данный смартфон будет предельно доступным — производитель планирует обеспечить себя внушительными продажами, так что стоит понимать, что гаджет будет очень простым в аппаратном плане, при этом компактным и недорогим. Было бы интересно узнать цену этого смартфона для нашего рынка, если он на него, конечно, попадёт.