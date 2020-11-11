Super Flower Neon 122 для красивого ПК

Мы достаточно давно рекомендовали пользователям к приобретению блок питания данного производителя, а теперь компания решила выйти и на рынок систем охлаждения. Конечно, это не самый феноменальный релиз — Super Flower Neon 122 представляет собой достаточно простую систему воздушного охлаждения, которая отлично справляется с процессорами без разгона. Да, в теории вы можете поставить эту модель даже на мощный процессор, но тогда есть все шансы, что работать вентилятор будет на максимальной мощности. При этом стоимость системы вполне адекватная и ее производительности хватит, чтобы в этом сегменте занять если не лидирующее место, то хотя бы в десятку лучших войти моментально. Стоит присмотреться, если вы планируете собирать новый ПК.