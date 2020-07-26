Super Flower представила блок питания Leadex V Gold 1000W с Gold сертификацией

Система охлаждения представлена 120 мм вентилятором, который не слышно даже при максимальной нагрузке. Блок питания оснащен всевозможными защитными функциями: защита от перенапряжения и перегрузки по току, защита от короткого замыкания, защита от пониженного напряжения, от перегрева, защита от импульсных перенапряжений и скачков напряжения.
Блок питания от Super Flower предлагает эффективность 80 Plus Gold и пятилетнюю гарантию. Стоимость блока питания Super Flower Leadex V Gold 1000W еще не объявлена.