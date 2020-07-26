Super Flower представила блок питания Leadex V Gold 1000W с Gold сертификацией

Super Flower смогла разместить блок питания мощностью 1000 Вт в компактный корпус 130 мм. Leadex V Gold 1000W изготовлен с использованием японских конденсаторов. Производитель провел более 2 тысяч тестов, для полной гарантии качества своей продукции.

Система охлаждения представлена 120 мм вентилятором, который не слышно даже при максимальной нагрузке. Блок питания оснащен всевозможными защитными функциями: защита от перенапряжения и перегрузки по току, защита от короткого замыкания, защита от пониженного напряжения, от перегрева, защита от импульсных перенапряжений и скачков напряжения.

Блок питания от Super Flower предлагает эффективность 80 Plus Gold и пятилетнюю гарантию. Стоимость блока питания Super Flower Leadex V Gold 1000W еще не объявлена.

Комментарии и отзывы Super Flower Leadex V Gold 1000W
Обзоры:
Обзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus BronseОбзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus Bronse
Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией
Лучший блок питания. Deepcool DA700 700WЛучший блок питания. Deepcool DA700 700W
Новости:
Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией

Блоки питания Seasonic в народе считаются одними из самых надёжных, но так сложилось, что до этих пор наш...
EVGA выпускает новые блоки питания серии BA с сертификатом Bronze

Компания EVGA расширяет ассортимент блоков питания новой серией BA Bronze. Серия BA состоит из двух модел...
Super Flower представила блок питания Leadex V Gold 1000W с Gold сертификацией

Super Flower смогла разместить блок питания мощностью 1000 Вт в компактный корпус 130 мм. Leadex V Gold 1...
Лучшие сварочные аппараты. Aurora SPEEDWAY 200 SynergicЛучшие сварочные аппараты. Aurora SPEEDWAY 200 Synergic
Обзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизаторомОбзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизатором
Обзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой
Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45
Обзор MSI MAG Z490 Tomahawk. Сбалансированная материнская плата для разгона процессораОбзор MSI MAG Z490 Tomahawk. Сбалансированная материнская плата для разгона процессора
HyperX обновила клавишные колпачки Puddi...
HyperX обновила клавишные колпачки PuddiHyperX Pudding Keycaps представляют собой двухслойные клавишные колпачки. Они отличаются полупрозрачным д...
Представлен ноутбук Honor MagicBook Pro ...
Представлен ноутбук Honor MagicBook Pro Бренд Honor представил ноутбук MagicBook Pro 2020, который основан на процессорах Intel Core 10-го поколе...
Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite представ...
Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite представКомпания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Mi Note 10 Lite, которая оценена в 350 долларов ...
Киберспортивная организация Virtus.pro з...
Киберспортивная организация Virtus.pro зКиберспортивный клуб России и стран СНГ Virtus.pro объявил компанию Haval своим официальным спонсором, уд...
OnePlus Nord вызвал небывалый ажиотаж в ...
OnePlus Nord вызвал небывалый ажиотаж в Смартфон OnePlus Nord был представлен всего несколько дней назад, но еще до начала продаж успел наделать ...
Плата GIGABYTE GA-IMB410N получила два п...
Плата GIGABYTE GA-IMB410N получила два пКомпания GIGABYTE пополнила ассортимент системных плат моделью GA-IMB410N, которая предназначена для чипо...
Игра Star Wars: Squadrons продемонстриро...
Игра Star Wars: Squadrons продемонстрироНа прошлой недели была представлена новая игра компании EA "Star Wars: Squadrons" и сразу же было показан...
Смартфон Poco F2 Pro оценен в 50 тысяч р...
Смартфон Poco F2 Pro оценен в 50 тысяч рКомпания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза смартфона Poco F2 Pro, который уже продается ...
Монитор Samsung Odyssey G9 оценен в 110 ...
Монитор Samsung Odyssey G9 оценен в 110 Компания Samsung начала принимать российские заказы на топовый геймерский монитор Odyssey G9, который пол...
Видеоигра Death Stranding займет на диск...
Видеоигра Death Stranding займет на дискВидеоигра Death Stranding с версией для ПК уже вышла и доступна для покупки в игровом магазине Steam и Ep...
Появилась информация о графическом проце...
Появилась информация о графическом процеВ интернете появилась информация о новом графическом процессоре компании AMD Radeon RX 5300. База данных ...
Недорогой смартфон iQOO Neo3 можно предз...
Недорогой смартфон iQOO Neo3 можно предзСовсем недавно в Китае стартовали продажи смартфона iQOO Neo3, который может похвастаться топовыми характ...
Обзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторыОбзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторы
Обзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейкаОбзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейка
Обзор Trust GXT 1125 Quno. Подставка для ноутбука с пятью вентиляторамиОбзор Trust GXT 1125 Quno. Подставка для ноутбука с пятью вентиляторами
Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)
Обзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолейОбзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолей
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor