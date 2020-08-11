SuperSolid представила три новых IPS-монитора

SuperSolid анонсировала три новых монитора, предназначенных для геймеров и создателей контента.

Новыми мониторами стали 24 и 27-дюймовые модели. SuperSolid P27 Pro, P24 Pro и T24 - это плоские IPS-дисплеи с ультратонкими рамками. Они используют панель с разрешением 1920 x 1080 пикселей без мерцания, которая поддерживает AMD FreeSync. SuperSolid P27 Pro, P24 Pro нацелены на геймеров, а модель T24 для создания контента.

P27 Pro поддерживает частоту обновления 144 Гц и 99-процентный охват цветовой гаммы sRGB, а также время отклика 1 мс. Модель P24 Pro - это больше, чем просто уменьшенная версия P27 Pro. Модель имеет более высокую частоту обновления 165 Гц и время отклика 1 мс, а также 135-процентный охват цветового пространства sRGB. Оба монитора также поставляются с регулируемой по высоте подставкой.

SuperSolid T24- это 24-дюймовый экран, обеспечивающий 92-процентный охват цветовой гаммы sRGB и более скромную частоту обновления 75 Гц. Это самый доступный дисплей из всех, и он больше понравится создателям контента, чем геймерам.

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