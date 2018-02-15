Surface Phone на новом процессоре

Появилась информация о том, что новый смартфон компании Microsoft выйдет на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. В сети есть только концепты данного устройства, которое пока что окрестили как Surface Phone, но говорить с уверенностью о том, что продукт будет именно таким, мы пока не можем. Разработчик показал низкие продажи своих мобильных телефонов в прошлом, так что надежды на скорое возвращение продуктов Microsoft на рынок слишком туманны. Конечно, нам бы очень хотелось видеть смартфон в том виде, в котором его показывают на скриншотах, вот только есть мнение, что это лишь фантазии. Что вы думаете на этот счет? Будут ли в будущем выпускать смартфоны с дисплеем, который сгибается посредине? У большинства крупных компаний на мобильном рынке уже есть такие патенты, осталось только реализовать.