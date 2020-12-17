Surface Pro 8 работает на LTE, а не 5G

В то время, как Surface Pro 8 следующего поколения, скорее всего, получит некоторые долгожданные обновления, новая утечка намекает, что устройство будет предлагаться лишь с LTE-модулем, а не с поддержкой 5G, как практически все современные устройства на рынке. Почему компания решила отказаться от новейшего поколения сотовой связи нам не совсем ясно, но, вероятно, сейчас в этом нет острой необходимости. Также Microsoft, без сомнения, обновит Surface Pro 8 до новейших процессоров Intel Tiger Lake. Как и раньше, будут варианты Core i5 и Core i7 с разными конфигурациями ОЗУ и хранилища. Скорее всего, дизайн устройства тоже немного изменится, но не сильно, так как устройство должно быть легко узнаваемым для потенциального покупателя.

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