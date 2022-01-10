Сверхширокий портативный 4K-монитор Lukos

Lukos — это передовой монитор для развлечений и работы с дисплеем 4K HD, который использует сверхширокое поле зрения для достижения захватывающего игрового процесса, которого нет на обычных экранах. Это больше, чем дисплей, это ваша игровая консоль, 4K-кинотеатр, зарядное устройство и визуальный центр вашего рабочего стола. Монитор оснащен экраном IPS, откликом 2 мс и частотой обновления 60 Гц, небольшой, но мощный портативный монитор 4K можно легко транспортировать и подключать к широкому спектру различных устройств.

Вы можете использовать Lukos в качестве календаря, часов или цифровой фоторамки и настраивать Lukos по-своему предпочтению. С легкостью подключайте 4 устройства одновременно с тремя HDMI, двумя DP 1.4, одним DP 1.2 и одним USB Type-C. Вы можете легко подключить Lukos к ПК, ноутбуку, Mac, смартфону, коммутатору, Playstation, Xbox и другим устройствам.