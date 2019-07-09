Сверхбюджетный смартфон Redmi 7A вышел в России

Компания Xiaomi дала старт российским продажам сверхбюджетного смартфона Redmi 7A, который был представлен в мае этого года. Версия с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти оценена в 7490 рублей, а вариант с 32 ГБ встроенной памяти – 8490 рублей. При этом сейчас на смартфон действует скидка и его можно купить за 5917 рублей.

Напомним, что новинку оснастили 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей и соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором Snapdragon 439 с тактовой частотой до 1,95 ГГц и графикой Adreno 505, 13 Мп основной камерой с фазовым автофокусом и светодиодной вспышкой, 5 Мп фронтальной камерой, защитой от брызг, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, GPS, FM-тюнером, 3,5-мм разъемом, гибридным слотом для SD-карты, аккумулятором на 4000 мАч и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10. Размеры устройства равны 146,30:70,41:9,55 мм, а масса – 150 граммам.