Сверхлегкий ноутбук Slimbook Executive оснащен процессором Core i7-12700H

Компания Slimbook представила сверхлегкий ноутбук весом всего 1,5 кг.

Slimbook Executive доступен в варианте с диагональю 14 и 16 дюймов. Линейка ноутбуков во всех версиях оснащается процессором Core i7-12700H, комплектуется оперативной памятью до 64 ГБ и SSD объемом не менее 500 ГБ. Есть порты: Thunderbolt 4, USB-C 3.2, HDMI 2.0 и пара USB 3.2. Также реализована поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2.

14-дюймовая версия ноутбука предлагает разрешение 2880 х 1800 пикселей, а у 16-дюймовой разрешение 2560 х 1600 пикселей. Оба варианты с частотой обновления экрана 90 Гц. У младшей версии и аккумулятор более емкий: 99 Втч против 82 Втч. Младшая версия получила графический процессор Intel Iris Xe, а старшая версия получила графический процессор GeForce RTX 3050 Ti.

Цена ноутбуков составляет 1300 евро (14-дюймовая версия) и 1600 евро (16-дюймовая модель).

Новые ноутбуки Lenovo серии Slim оснащены обновленными проце…
Lenovo сегодня представила новое поколение ноутбуков серии Slim в США. К ним относятся ноутбуки Slim 9i, …
Обновленный Apple MacBook Pro появился в продаже…
Компания Apple дала старт продажам обновленного ноутбука MacBook Pro, который был представлен в начале эт…
Новый MacBook Air с чипом M2 будет анонсирован на мероприяти…
Apple планирует 5 июня провести конференцию WWDC для анонса iOS 16 iPadOS 16, MacOS 13, WatchOS 9, и мног…
Lenovo представила мощную мобильную рабочую станцию ​​ThinkP…
Компания Lenovo представила новую мощную мобильную рабочую станцию ​​ThinkPad P16. …
HP представила ноутбук Linux Dev One на базе AMD Ryzen 7 500…
HP объявила о расширении ассортимента высокопроизводительных ноутбуков моделью Dev One, ориентированной н…
Представлен гибридный ноутбук Dell Latitude 9330…
Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Latitude 9330, которая основана на чи…
Выпущены ноутбуки Lenovo ThinkPad P16, ThinkPad C14 Chromebo…
Во вторник были выпущены модели Lenovo ThinkPad P16 и ThinkPad C14 Chromebook Enterprise на базе новейших…
Ноутбуки Xiaomi Book Pro 2022 получили OLED-экран…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков серией Book Pro 2022, в которую вошли 14- и 16-дюймовая м…
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского классаОбзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
Обзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игрОбзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игр
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor