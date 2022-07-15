Сверхлегкий ноутбук Slimbook Executive оснащен процессором Core i7-12700H

Компания Slimbook представила сверхлегкий ноутбук весом всего 1,5 кг.

Slimbook Executive доступен в варианте с диагональю 14 и 16 дюймов. Линейка ноутбуков во всех версиях оснащается процессором Core i7-12700H, комплектуется оперативной памятью до 64 ГБ и SSD объемом не менее 500 ГБ. Есть порты: Thunderbolt 4, USB-C 3.2, HDMI 2.0 и пара USB 3.2. Также реализована поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2.

14-дюймовая версия ноутбука предлагает разрешение 2880 х 1800 пикселей, а у 16-дюймовой разрешение 2560 х 1600 пикселей. Оба варианты с частотой обновления экрана 90 Гц. У младшей версии и аккумулятор более емкий: 99 Втч против 82 Втч. Младшая версия получила графический процессор Intel Iris Xe, а старшая версия получила графический процессор GeForce RTX 3050 Ti.

Цена ноутбуков составляет 1300 евро (14-дюймовая версия) и 1600 евро (16-дюймовая модель).