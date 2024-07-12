Сверхтонкий ноутбук Honor MagicBook Art 14 оценили в $1100

Компания Honor представила ноутбук Honor MagicBook Art 14, главной особенностью которого стал металлический корпус толщиной 1 см и массой 1 кг. Новинка также оснащается сенсорным 14,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3120:2080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 700 нит, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 и частотой регулировки ШИМ 4320 Гц, съемной камерой, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-C, USB-A 3.2 и HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездом, батареей с автономностью до 9,5 часов, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, а также функциями ИИ. Конфигурация с чипом Intel Core Ultra 5 обойдется в Китае от 1105 долларов, а с Core Ultra 7 – от 1310 долларов. Появится ли ноутбук в глобальной продаже, пока не уточняется.

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