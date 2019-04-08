Световое шоу с новой модульной установкой Lightstorm

Компания Strange Electronic создала новый тип синтезаторного модуля Eurorack - Lightstorm. Он не создает и не контролирует звук, вместо этого он интегрирует светодиодное освещение полного спектра в модульную установку добавляя визуальный компонент.

Устройство состоит из двух частей - самого модуля Eurorack, который имеет несколько параметров для управления светом, и матового акрилового корпуса с источником питания и встроенными светодиодами.

Модуль имеет порты для вывода светодиодов на передней и задней панели, а также пять параметров освещения, с которыми можно контролировать рисунок, скорость, цвет, насыщенность и яркость. Созданный для живых выступлений, он имеет наклон вниз, чтобы зрители могли видеть ваши руки и то, что происходит во время выступления. Новинка поступит в продажу в июне этого года, цены не уточняются.