Свежее промо самого продаваемого аксессуара Apple

Один из самых популярных продуктов Apple - беспроводные AirPods. Продукт является частью подразделения носимых устройств Apple, самого быстрорастущего бизнес-сегмента компании.

Совсем недавно компания выпустила проморолик AirPods Pro, главной героиней которого является молодая девушка в вышеупомянутых наушниках. Режим прозрачности на AirPods Pro позволяет ей слышать звуки города в течение дня, такие как проезжающие мимо автомобили и разговоры других пешеходов.

Но когда она активирует активное шумоподавление, звуки города исчезают, а героиня слышит только музыку и больше ничего. Как заявляет производитель, «AirPods Pro предлагает беспрецедентный контроль. Активное шумоподавление для иммерсивного звука. Режим прозрачности для взаимодействия с окружающим миром».