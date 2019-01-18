Swiss Alp Watch Concept Black стоят 350 тысяч долларов

Официально представлены новые премиальные часы Swiss Alp Watch Concept Black, которые созданы для ценителей механических вариантов. Это не умные часы, у них нет миллиона датчиков и прочих бонусов, которые многим так нравятся в китайских умных носимых устройствах. Выполнен продукт в довольно привлекательном корпусе, которые чем-то напоминает часы яблочной компании, плюс внутри есть хитрый механизм, обеспечивающий стабильную работу новинки. Стоимость Swiss Alp Watch Concept Black составляет 350 тысяч долларов, так что это крайне дорогое устройство для тех, кто действительно может позволить себе роскошный аксессуар. К сожалению, про особые технологии производитель рассказать не стал, чтобы конкуренты не украли все фишки.