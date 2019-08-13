System76 Darter Pro OSFC Edition готов к продаже

Официально представлен совершенно новый ноутбук под названием System76 Darter Pro OSFC Edition, который работает на специальной операционной системе Coreboot и LinuxBoot, которую вы можете в будущем изменить и выбрать те возможности, которые вам действительно нужны. Это, конечно, ноутбук далеко не для всех и каждого, ведь его операционная система требует более глубоких познаний в области персональных компьютеров и программирования — некоторые компоненты просто так установить не получится. Но, с другой стороны, это шикарный вариант для тех, кто хочет отойти от привычных компьютеров со стандартными операционными системами ради чего-то нового и необычного. Стоимость ноутбука пока что не называется, но он не будет дорогим.