TACHY представила ноутбук Vortex 15 с процессором AMD Ryzen 7 5800H

На рынке ноутбуков появился новичок, компания TACHY.

Ноутбук Vortex 15 выполнен в минималистичном дизайне. Он оснащен 15,6 дюймовым дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц. Видеокарта GeForce RTX 3060 Max-P позволит играть в современные игры с высоким FPS.

Производительность обеспечивает платформа AMD Ryzen 7 5800H с 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Для хранения файлов есть 1 ТБ SSD-накопитель NVMe.

Другие возможности: Wi-Fi 6 (Gig + Wi-Fi 6 802.11ax), зарядка осуществляется через кабель USB Type-C, клавиатура с подсветкой. Емкости батареи хватит на 12 часов автономной работы.

Ноутбук TACHY Vortex 15 оценен в 1099,99 долларов.