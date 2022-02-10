TAG Heuer представила умные часы Connected Calibre E4

Компания TAG Heuer представила Connected Calibre E4, модернизированную версию оригинальных часов Connected, которая включает в себя как современные компоненты, так и расширенный модельный ряд. Для тех, кто предпочитает спортивные часы, такие как некоторые модели TAG Carrera, есть переработанная, более простая в использовании версия 45 мм, но вы также найдете новый вариант 42 мм с более гладким и тонким корпусом. Это вариант для энтузиастов, которые либо предпочитают часы среднего размера, либо хотят что-то более подходящее для официальных мероприятий. Вы также можете ожидать некоторых столь необходимых внутренних обновлений.

Calibre E4 обещает более высокую производительность благодаря чипу Snapdragon Wear 4100+ с Bluetooth 5.0, и, как сообщается, вы увидите увеличение времени автономной работы с 45-мм Connected по сравнению с его предшественником (42-мм должно хватить на «полный день», включая пять часов игры в гольф). Альтиметр поможет вам отслеживать тренировки, такие как походы, а более яркий дисплей должен обеспечивать видимость контента на открытом воздухе. Есть даже улучшенное вертикально ориентированное зарядное устройство, в котором используются магниты, чтобы удерживать часы на месте и использовать их как очень дорогие часы на тумбочке. Программное обеспечение также играет важную роль. Новые часы Connected будет работать под управлением Wear OS 2 из коробки, и это будет первая модель TAG Heuer, поддерживающая Wear OS 3, когда появится бесплатное обновление.