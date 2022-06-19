TAG Heuer выпустила циферблат Lens для часов Connected Caliber E4

TAG Heuer добавила необычную возможность просмотра NFT в умные часы Connected Caliber E4. Новый циферблат под названием Lens работает очень просто. Владельцам часов необходимо подключить свой криптокошелек к приложению на смартфоне, после чего часы позволяют выбрать NFT, которые есть у пользователя в качестве циферблата. Реализована поддержка различных кошельков, в том числе Metamask или Ledger Live. Новый циферблат работает как с 45-мм, так и с 42-мм моделями Connected Calibre E4. Также пользователи могут выбирать изображения из своей личной библиотеки NFT или из коллекций, созданных TAG Heuer.

Напомним, что умные часы Connected Calibre E4 были представлены в начале года. Их цена составляет 2550 долларов.