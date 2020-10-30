TCL 10 5G запущен как эксклюзивный смартфон Verizon в США

Смартфон TCL 10 5G теперь доступен исключительно для клиентов Verizon в Соединенных Штатах по цене 399 долларов, что делает его самым дешевым устройством 5G.

TCL 10 5G оснащен 6,53-дюймовым дисплеем Full HD+ . За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 765G в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Питается новинка от аккумулятора емкостью 4500 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки 18 Вт Quick Charge 3.0.

На задней стороне смартфон оснащен тремя модулями: 48-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 5-мегапиксельный макросенсор. Фронтальная камера свою очередь получила 16 мегапиксельный модуль.

Новинка также оснащена датчиком отпечатков пальцев на задней панели для дополнительной защиты. Работает под управлением операционной системы Android 10 с интерфейсом TCL.
Комментарии и отзывы TCL 10 5G
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