TCL 20 5G и TCL 20 SE анонсированы на выставке CES 2021

Первое виртуальное мероприятие CES 2021 стартовало, и TCL, популярный как бренд Smart TV, представила смартфоны TCL 20-серии.

Новые смартфоны TCL будут включать TCL 20 SE, TCL 20 5G, TCL 20 Pro 5G, TCL 20L и TCL 20S. Среди них компания в настоящее время запускает только два устройства - TCL 20 5G и TCL 20 SE.

TCL 20 5G получит цвет Mist Grey или Placid Blue. За производительность отвечает процессор Snapdragon 690 5G. Он работает в паре с графическим процессором Adreno 619L, оперативной памятью DDR4x и хранилищем UFS 2.1. Кроме того, он оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем FHD+. Из камер у смартфона есть основной 48-мегапиксельный модуль, 8-мегапиксельный сверхширик и 2-мегапиксельная макросъемка. За селфи съемку отвечает 8-мегапиксельный модуль. Другие функции включают в себя аккумулятор емкостью 4500 мАч с зарядкой 18 Вт, порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм, слот microSD, Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 5.1, боковой отпечаток пальца и Android 10.

TCL 20 SE - это необычное устройство начального уровня от компании. Устройство оснащено 6,82-дюймовым ЖК-дисплеем HD+. Под капотом трудиться процессор Snapdragon 460 в паре с 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ eMMC / 128 ГБ UFS 2.1. TCL 20 SE имеет четырехкамерную компоновку с 48 Мп+16 Мп+5 Мп+2 Мп. За селфи отвечает 13 Мп модуль. Другие функции включают аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт, задний отпечаток пальца, microSD (до 256 ГБ), Bluetooth 5.0, USB-C, FM-радио, NFC и Android 11.
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