TCL 20L Plus получил сертификат Bluetooth

На странице сертификации указано, что устройство имеет несколько номеров моделей T774B, T775H и T775B, что означает, что существует три варианта. Кроме того, все три являются устройствами 4G и имеют Bluetooth 5.0. Сам TCL 20L, а также TCL 20S и TCL 20 Pro 5G - это три телефона, которые были запланированы к более позднему выпуску. Новый TCL 20L Plus должен быть больше и лучше спроектирован.
Судя по изображению, смартфон TCL 20L получит плоский дисплей с перфорацией по центру. А версия Plus, вероятно всего будет иметь похожий дизайн, но с большим диаметром экрана.