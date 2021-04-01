TCL 20L Plus получил сертификат Bluetooth

TCL имеет событие запланировано на 14 апреля , где он планирует представить новые мобильные продукты. Одна из новых продуктов это смартфон TCL 20L Plus, который не давно был сертифицирован Bluetooth SIG.

На странице сертификации указано, что устройство имеет несколько номеров моделей T774B, T775H и T775B, что означает, что существует три варианта. Кроме того, все три являются устройствами 4G и имеют Bluetooth 5.0. Сам TCL 20L, а также TCL 20S и TCL 20 Pro 5G - это три телефона, которые были запланированы к более позднему выпуску. Новый TCL 20L Plus должен быть больше и лучше спроектирован.

Судя по изображению, смартфон TCL 20L получит плоский дисплей с перфорацией по центру. А версия Plus, вероятно всего будет иметь похожий дизайн, но с большим диаметром экрана.