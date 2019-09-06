TCL Plex с новым процессором

Официально представлен новый смартфон TCL Plex, который работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 675. Это достаточно производительный процессор, который при своей низкой стоимости предоставляет пользователю достаточно высокую мощность в играх или приложениях. Фактически, это тот же флагманский процессор, только с более низкими тактовыми частотами. Также устройство может похвастаться большим дисплеем с диагональю 6,53 дюйма и высоким разрешением, продвинутой системой камер и прочими мелкими преимуществами. На текущий момент у этого гаджета выставлена цена в 360 долларов и за устройство со столь производительной начинкой это очень даже низкая цена по меркам современного рынка, когда гаджеты стоят под тысячу долларов.