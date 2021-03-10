TCL X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen оценен в $15000

Компания TCL представила топовый смарт-телевизор X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen. В основе новинки – система Mini LED с массивом микроскопических светодиодов при которой возможно локальное затемнение с разделением на зоны с независимой регулировкой. Новинка характеризуется 96 000 светодиодами, 1920 зонами регулировки, диагональю 85 дюймов, 157-процентным охватом цветовой палитры BT.709, яркостью до 2000 кд/м2, контрастностью 10 000 000:1, восьмиканальной аудиосистемой Onkyo 5.1.2 Hi-Fi , а также 48-Мп камерой 3D ToF для распознавания жестов управления. Цена телевизора составляет 15 тысяч долларов.

Комментарии и отзывы TCL X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen
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